Суспільство

У окупованому Криму засудили російського офіцера, який збив власний гелікоптер
16 Січня 2025 15:10
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Російський гелікоптер Ми-8АМТШ / Фото: Міністерство оборони РФ
Російський гелікоптер Ми-8АМТШ / Фото: Міністерство оборони РФ

Російський офіцер Ігор Пашков, який під час бойового чергування в окупованому Криму помилково знищив гелікоптер Ми-8 російської армії, засуджений до трьох років колонії.

Про це повідомляють росЗМІ.

Подія сталася 18 грудня 2023 року. Під час відбиття ймовірної атаки дронів Пашков невірно ідентифікував ціль і помилково повідомив командуванню про необхідність її знищення.

Унаслідок пострілу із зенітного комплексу “Тор-М2ДТ” було збито російський гелікоптер, що впав у Чорне море. Загинули троє військових, які перебували на борту.

Суд визнав Пашкова винним у злочинній недбалості, призначивши йому тюремний строк та штрафи на загальну суму 8 мільйонів рублів: 5 мільйонів – на користь міністерства оборони РФ, 3 мільйони – вдовам загиблих військовослужбовців.

Сам Пашков визнав свою провину повністю.


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