Суспільство

Ворогу не вдається досягти стратегічної мети на жодній з ділянок, – Сирський
16 Січня 2025 14:40
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Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський / Фото: t.me/osirskiy
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський / Фото: t.me/osirskiy

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив, що на полі бою точаться важкі бої, однак ворогу не вдається досягти стратегічних цілей на жодній з ділянок фронту.

Цю інформацію Сирський озвучив під час телефонної розмови з генералом Чарльзом Брауном, головою Об’єднаного комітету начальників штабів Збройних сил США.

У ході розмови Сирський висловив співчуття з приводу масштабних пожеж у Каліфорнії та подякував за підтримку з боку США. Особливо відзначено динаміку постачання засобів ППО, важкої техніки, артилерійських і авіаційних боєприпасів.

Генерал Браун запевнив, що Сполучені Штати продовжуватимуть підтримувати Україну.


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