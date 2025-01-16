На Черкащині командир військової частини безпідставно нарахував підлеглим майже 6 млн гривень

ДБР повідомило про підозру командиру військової частини на Черкащині, який допустив безпідставне нарахування майже 6 мільйонів гривень доплат 91 військовому, які не брали участь у бойових діях.

Про це повідомили в Державному бюро розслідувань.

За даними ДБР, у червні 2023 року посадовець не перевірив підстави для нарахування бойових виплат та оформив багатомільйонну винагороду підлеглим, які не брали безпосередню участь у бойових діях.

Внаслідок таких дій посадовця державі завдано збитків на загальну суму понад 5,9 млн грн.

Командир військової частини підозрюється у недбалому ставленні до служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчиненому в умовах воєнного стану.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років. Підозрюваному вручене клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді особистого зобов’язання.