Кримінал

Росіяни вдарили по Харкову дроном типу “Молнія”
16 Січня 2025 15:49
читать на русском →
Уламки БпЛА "Молнія-1" у Салтівському районі Харкова / Фото: Суспільне
Уламки БпЛА "Молнія-1" у Салтівському районі Харкова / Фото: Суспільне

Троє людей постраждали у Слобідському районі Харкова внаслідок удару російського БПЛА, повідомив міський голова Ігор Терехов.

Попередньо удар було скоєно за допомогою БПЛА типу “Молнія”.

Двох чоловіків та жінку госпіталізували до лікарні, додав начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов. За його даними, також пошкоджені декілька автомобілів та дорожнє покриття.

Безпілотник “Молнія” — це баражуючий боєприпас менший за “Шахед”. На борту він може нести від трьох до п’яти кілограмів вибухівки. Порівняно з тим же “Шахедом”, де 50 кілограмів вибухової речовини.


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
16 Січня 2025 15:38

Україна та Велика Британія уклали угоду про 100-річне партнерство
16 Січня 2025 17:36

Зеленський і Трамп можуть зустрітися найближчим часом після інавгурації, – Єрмак
16 Січня 2025 16:27

Команда Трампа готує план нафтових санкцій проти Росії, – Bloomberg
16 Січня 2025 13:04

Ліквідовано дві схеми заробітку на ухилянтах: ділки пропонували відстрочку або службу у тилу
16 Січня 2025 12:46

У ДСНС спростували інформація про мобілізацію 50% рятувальників
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій ЧЕВОРДОВ

Соціальні мережі як дзеркало суспільства
Юрій БУТУСОВ

Рейтинг бойової ефективності
Костянтин НЕМІЧЕВ

Обстріли на Різдво
Юрій ЧЕВОРДОВ

Чому Путін не прийме швидкий мир від Трампа: погляд із грудня 2024 року
Олександр ТУРЧИНОВ

Україна звільнила Сирію
Олександр АРОНЕЦЬ

Друзі Саші Януковича залякують блогерів?
усі думки