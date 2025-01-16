Росіяни вдарили по Харкову дроном типу “Молнія”

Троє людей постраждали у Слобідському районі Харкова внаслідок удару російського БПЛА, повідомив міський голова Ігор Терехов.

Попередньо удар було скоєно за допомогою БПЛА типу “Молнія”.

Двох чоловіків та жінку госпіталізували до лікарні, додав начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов. За його даними, також пошкоджені декілька автомобілів та дорожнє покриття.

Безпілотник “Молнія” — це баражуючий боєприпас менший за “Шахед”. На борту він може нести від трьох до п’яти кілограмів вибухівки. Порівняно з тим же “Шахедом”, де 50 кілограмів вибухової речовини.