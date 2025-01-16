Суспільство

На Сіверському напрямку окупанти на мотоциклах штурмують позиції ЗСУ (відео)
16 Січня 2025 12:16
читать на русском →
ВСУ відбили п'ять російських штурмів на Сіверському напрямку / Скриншот із відео 10-ї ОГШБр "Едельвейс"
ВСУ відбили п'ять російських штурмів на Сіверському напрямку / Скриншот із відео 10-ї ОГШБр "Едельвейс"

Російській військові на Сіверському напрямку здійснили п’ять масованих штурмів на позиції ЗСУ, використовуючи мото- та бронетехніку. Усі атаки відбито.

Про це повідомили в 10-й ОГШБр “Едельвейс”.

Під час відбиття атак Збройними силами України ворог зазнав значних втрат:

  • 52 окупанти – знищено;
  • 12 окупантів – поранено;
  • 1 окупант – у полоні.

Знищена техніка:

  • БМП – 2 одиниці;
  • мотоцикли – 39 одиниць;
  • квадроцикли – 2 одиниці;
  • авто – 2 одиниці;
  • FPV-дрони – 16 одиниць;
  • антена – 1 одиниця.

Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
16 Січня 2025 13:04

Ліквідовано дві схеми заробітку на ухилянтах: ділки пропонували відстрочку або службу у тилу
16 Січня 2025 12:46

У ДСНС спростували інформація про мобілізацію 50% рятувальників
16 Січня 2025 11:49

На Рівненщині затримали російських агентів, які підірвали рейки перед  військовим ешелоном
16 Січня 2025 11:05

Екскерівник метрополітену Києва втік з України за підробленими документами, – поліція
16 Січня 2025 10:20

На Курщині ЗСУ захопили у полон 27 окупантів
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій ЧЕВОРДОВ

Соціальні мережі як дзеркало суспільства
Юрій БУТУСОВ

Рейтинг бойової ефективності
Костянтин НЕМІЧЕВ

Обстріли на Різдво
Юрій ЧЕВОРДОВ

Чому Путін не прийме швидкий мир від Трампа: погляд із грудня 2024 року
Олександр ТУРЧИНОВ

Україна звільнила Сирію
Олександр АРОНЕЦЬ

Друзі Саші Януковича залякують блогерів?
усі думки