На Сіверському напрямку окупанти на мотоциклах штурмують позиції ЗСУ (відео)

Російській військові на Сіверському напрямку здійснили п’ять масованих штурмів на позиції ЗСУ, використовуючи мото- та бронетехніку. Усі атаки відбито.
Про це повідомили в 10-й ОГШБр “Едельвейс”.
Під час відбиття атак Збройними силами України ворог зазнав значних втрат:
- 52 окупанти – знищено;
- 12 окупантів – поранено;
- 1 окупант – у полоні.
Знищена техніка:
- БМП – 2 одиниці;
- мотоцикли – 39 одиниць;
- квадроцикли – 2 одиниці;
- авто – 2 одиниці;
- FPV-дрони – 16 одиниць;
- антена – 1 одиниця.