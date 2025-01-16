У Повітряних силах створено комісію для запобігання переведенню дефіцитних фахівців

Командування Повітряних сил ЗСУ повідомило про створення спеціальної комісії для розгляду ситуації з переведенням авіаційно-технічного персоналу до інших родів і видів військ, зокрема в піхоту.

Про це повідомили у Повітряних Силах ЗСУ.

“Комісія працює з метою недопущення переведення військовослужбовців дефіцитних спеціальностей, що може суттєво вплинути на боєздатність підрозділів Повітряних Сил. Передусім це стосується, тих, хто експлуатує та обслуговує технологічну авіаційну техніку, техніку зенітних ракетних, радіотехнічних військ, фахівців РЕБ та інших спеціальностей”, – йдеться у повідомленні.

14 грудня з’явилась інформація про переведення фахівців Повітряних сил у підрозділи інших родів та видів ЗСУ, зокрема у піхоту. Народні депутати стверджували, що це нібито розпорядження головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

У командуванні ж запевнили, що дефіцитні спеціалісти залишаються на своїх посадах, і лише окремі категорії особового складу посилюють інші роди військ ЗСУ.