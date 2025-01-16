На Рівненщині затримали російських агентів, які підірвали рейки перед  військовим ешелоном

Служба безпеки нейтралізувала диверсійну групу російських спецслужб, що діяла у Рівненській області. Зловмисники підірвали саморобний вибуховий пристрій на залізничній колії під час руху вантажного потяга Сил оборони.

Про це повідомили в СБУ.

Як зазначили в СБУ, ешелон вдалося зупинити на безпечній відстані, що дозволило уникнути аварії та людських жертв. Після ремонту залізничного полотна рух потяга було відновлено.

“По гарячих слідах СБУ затримала агентів РФ, які намагалися втекти з місця злочину. Ними виявилося двоє місцевих жителів віком 30 та 32 роки, яких ворог завербував через Телеграм-канали із пошуку “швидкого заробітку”, – розповіли в СБУ.

За інструкцією окупантів фігуранти власноруч виготовили СВП на основі пластиду, який дістали із заздалегідь підготовленого схрону. Зловмисники заклали вибухівку під рейки та дистанційно активували її з наближенням військового ешелону. Таким чином ворог сподівався порушити залізничну логістику постачання оборонних вантажів для ЗСУ на передовій.

Під час обшуку у затриманих вилучено елементи СВП та мобільні телефони із доказами підривної діяльності в інтересах РФ.

Затриманим повідомили про підозру у диверсії, вчиненій в умовах воєнного стану, вони перебувають під вартою. Зловмисникам загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.