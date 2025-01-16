Спорт

У Києві відбувся перший турнір з ампфутболу
16 Січня 2025 14:38
читать на русском →

Українська асоціація футболу (УАФ) провела 11-12 січня в Києві Зимовий кубок “Ліги Дужих” – перший турнір з ампфутболу в Україні. Серед учасників — військові, які втратили кінцівки на війні. Зимовий кубок розіграли п’ять ампфутбольних команд із Києва, Львова та Черкас.

Перший в Україні турнір з ампфутболу / Фото: Українська Асоціація Футболу

Президент УАФ Андрій Шевченко заявив на відкритті змагань, що в Україні налічується понад 100 тисяч осіб з ампутаціями кінцівок, і чимало з них – це військові, які дістали поранення, захищаючи Україну.

У турнірі брали участь п’ять аматорських команд: АМП ФК “Київ”, МСК “Дніпро”, ФК “Покрова АМП”, ФК “Покрова АМП”-2 та “Шахтар Сталеві”.

Під час турніру відбулося 11 матчів, переможцем стала команда зі Львова “Покрова-2”. Друге місце – “Київ”.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
16 Січня 2025 15:38

Україна та Велика Британія уклали угоду про 100-річне партнерство
16 Січня 2025 17:36

Зеленський і Трамп можуть зустрітися найближчим часом після інавгурації, – Єрмак
16 Січня 2025 16:27

Команда Трампа готує план нафтових санкцій проти Росії, – Bloomberg
16 Січня 2025 13:04

Ліквідовано дві схеми заробітку на ухилянтах: ділки пропонували відстрочку або службу у тилу
16 Січня 2025 12:46

У ДСНС спростували інформація про мобілізацію 50% рятувальників
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій ЧЕВОРДОВ

Соціальні мережі як дзеркало суспільства
Юрій БУТУСОВ

Рейтинг бойової ефективності
Костянтин НЕМІЧЕВ

Обстріли на Різдво
Юрій ЧЕВОРДОВ

Чому Путін не прийме швидкий мир від Трампа: погляд із грудня 2024 року
Олександр ТУРЧИНОВ

Україна звільнила Сирію
Олександр АРОНЕЦЬ

Друзі Саші Януковича залякують блогерів?
усі думки