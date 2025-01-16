У Києві відбувся перший турнір з ампфутболу

Українська асоціація футболу (УАФ) провела 11-12 січня в Києві Зимовий кубок “Ліги Дужих” – перший турнір з ампфутболу в Україні. Серед учасників — військові, які втратили кінцівки на війні. Зимовий кубок розіграли п’ять ампфутбольних команд із Києва, Львова та Черкас.

Перший в Україні турнір з ампфутболу / Фото: Українська Асоціація Футболу

Президент УАФ Андрій Шевченко заявив на відкритті змагань, що в Україні налічується понад 100 тисяч осіб з ампутаціями кінцівок, і чимало з них – це військові, які дістали поранення, захищаючи Україну.

У турнірі брали участь п’ять аматорських команд: АМП ФК “Київ”, МСК “Дніпро”, ФК “Покрова АМП”, ФК “Покрова АМП”-2 та “Шахтар Сталеві”.

Під час турніру відбулося 11 матчів, переможцем стала команда зі Львова “Покрова-2”. Друге місце – “Київ”.