Оккупанты придумали питання для “референдуму” на Запоріжжі

На окупованій Росією території Запорізької області на референдум 23-27 вересня буде винесено на голосування одне питання, це випливає з “указу” представника загарбників Євгена Балицького.

“Винести на референдум наступне питання: “Ви за вихід Запорізької області зі складу України, утворення Запорізької області самостійної держави та входження її до складу Російської Федерації на правах суб’єкта Російської Федерації?” – повідомляють російські ЗМІ.

23 вересня “референдум” проводитиметься у приміщеннях для голосування, а до 27 вересня – на прибудинкових територіях та у населених пунктах, де немає спецприміщень.