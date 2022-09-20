Політика

Оккупанты придумали питання для “референдуму” на Запоріжжі

20 Вересня 2022 18:08
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На окупованій Росією території Запорізької області на референдум 23-27 вересня буде винесено на голосування одне питання, це випливає з “указу” представника загарбників Євгена Балицького.

“Винести на референдум наступне питання: “Ви за вихід Запорізької області зі складу України, утворення Запорізької області самостійної держави та входження її до складу Російської Федерації на правах суб’єкта Російської Федерації?” – повідомляють російські ЗМІ.

23 вересня “референдум” проводитиметься у приміщеннях для голосування, а до 27 вересня – на прибудинкових територіях та у населених пунктах, де немає спецприміщень.


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