Кримінал

Охоронець Тищенка свідчитиме проти свого босса
16 Листопада 2024 14:22
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Микола Тищенко / Скріншот відео

Охоронець народного депутата Миколи Тищенка, Костянтин Цубера, який наразі перебуває під домашнім арештом, уклав угоду зі слідством та погодився надавати свідчення. Про це свідчить вирок суду від 13 листопада. Цубера, як і його керівника, підозрюють у нападі на військового в Дніпрі.

Згідно з матеріалами справи, охоронець визнав свою провину в незаконному позбавленні волі людини, вчиненому за попередньою змовою (ч. 2 ст. 146 КК України), а також у катуванні (ч. 2 ст. 127). Угоду зі слідством він підписав 7 листопада, зобов’язавшись співпрацювати та свідчити проти інших фігурантів, у тому числі й проти Тищенка.

Суд призначив Цубері 5 років позбавлення волі, але через співпрацю зі слідством покарання було замінено на два роки випробувального терміну. Протягом цього часу він не повинен скоювати нових правопорушень, інакше рішення щодо ув’язнення набере чинності.

Згідно з умовами випробувального терміну, Цубера зобов’язаний періодично відмічатися в органах нагляду, інформувати про зміну місця проживання, роботи або навчання та не виїжджати за межі України без дозволу.

Цубера був звільнений з СІЗО, при цьому суд стягнув на користь держави витрати на судові експертизи у розмірі 6058 гривень.

Микола Тищенко підозрюється у незаконному утриманні колишнього військового, щодо чого ДБР повідомило йому про підозру у червні. Потерпілий перебував у полоні та отримав тілесні ушкодження.

Інцидент стався 20 червня в Дніпрі, коли група чоловіків у балаклавах напала на колишнього військовослужбовця Дмитра “Сина” Павлова, який гуляв із дружиною та дитиною. З’ясувалося, що до нападу причетна охорона Тищенка, з яким у Павлова сталася суперечка. Депутат заявив, що Павлов нібито був другом організатора ботоферм у Дніпрі та належав до «силового блоку» злочинного угруповання «9».


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