Оголошено про деталі нового пакету військової допомоги Україні від США

Пентагон оголосив про виділення чергового пакета військової допомоги Україні загальним обсягом 460 мільйонів доларів.

Згідно з переліком, до пакета увійшли додаткові боєприпаси для реактивної системи залпового вогню HIMARS, артилерійські снаряди калібру 155 міліметрів і мінометні снаряди калібру 120 міліметрів.

Також у пакеті – чотири радіолокаційні системи, додаткові ПТРК Javelin і підривні снаряди (кількість не уточнюється), близько 2000 протитанкових ракет, чотири бойові машини піхоти Bradley, дві тактичні машини, протипіхотні міни Claymore, прилади нічного бачення, засоби зв’язку, медичні засоби та запчастини для техніки.

Нагадаємо, останній пакет військової допомоги США на суму 400 мільйонів доларів до цього було оголошено наприкінці січня, до нього увійшли зокрема танки M1 Abrams. Загальний же обсяг американської військової допомоги Україні з лютого 2022 року вже перевищив 28 мільярдів доларів.