Оголошено лауреатів Нобелівської премії-2023 з фізіології та медицини

Нобелівський комітет сьогодні, 2 жовтня оголосив лауреатів премії з фізіології та медицини. Ними стали Каталін Каріко та Дрю Вайсман за їхні відкриття щодо модифікацій нуклеотидних основ, які дозволили розробити ефективні мРНК-вакцини проти COVID-19.

Зазначимо, з 1901 року було присуджено 113 Нобелівських премій з фізіології та медицини. З них отримали нагороду 12 жінок.

Наймолодшому лауреату Фредеріку Г. Бантінгу на момент отримання нагороди виповнилося 32 роки. Він отримав премію з медицини 1923 року за відкриття інсуліну.

При цьому 87 років – вік найстарішого лауреата в галузі медицини Пейтона Рауса. Він отримав премію з медицини в 1966 році за відкриття вірусів, що викликають пухлини.

Сьогодні у Стокгольмі (Швеція) та Осло (Норвегія) стартував Нобелівський тиждень, під час якого стануть відомі лауреати цієї престижної премії за 2023 рік.

Першою присуджується премія з медицини та фізіології, яку було оголошено сьогодні.