Суспільство

Оголошена примусова евакуацію дітей іще з 31 населеного пункту Донеччини
4 Вересня 2024 19:34
читать на русском →
діти, евакуація
Ілюстративне фото / ДСНС

Оголошено обов’язкову евакуацію дітей із населених пунктів Покровського та Краматорського районів.

Про це повідомляє Мінреінтеграції.

Йдеться про евакуацію з сіл Берестки, Вовченка, Вознесенка, Дачне, Зеленівка, Зоря, Кремінна Балка, Новодмитрівка, Новоселидівка, Сонцівка, Старі Терни, Степанівка, Сухі Яли, Янтарне, селища Гостре, а також із сіл Іллінівка, Березівка, Бересток, Водяне Друге, Гнатівка, Довга Балка, Зелене Поле, Калинове, Олександро-Калинове, Попів Яр, Розкішне, Русин Яр, Стара Миколаївка, Степанівка, Тарасівка, Яблунівка.

Для здійснення евакуації буде розгорнуто два приймальних пункти.

“У безпечних регіонах евакуйовані діти разом із супроводжуючими особами будуть забезпечені безкоштовним прихистком, гуманітарною допомогою, психологічною підтримкою тощо”, – повідомили у Мінреінтеграції.

Щоб отримати консультацію щодо виїзду до безпечних регіонів, можна зателефонувати на гарячу лінію Донецької ОВА за номером: 0 800 408 911.

Також про бажання евакуюватися можна повідомити на гарячу лінію Мінреінтеграції 1548 або написати нам у месенджери WhatsApp/Telegram/Viber на номер: (096) 078-84-33.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
4 Вересня 2024 20:24

Зеленський закликав “Слуг народу” підтримати зміни в Кабміні: список кандидатів
4 Вересня 2024 21:22

США ввели санкції проти російських пропагандистів через спроби вплинути на американські вибори
4 Вересня 2024 18:38

Поліцейські затримали чоловіка, який стріляв по військових Луцького ТЦК
4 Вересня 2024 17:35

Німеччина замовила для України 17 ЗРК IRIS-T
4 Вересня 2024 16:52

Складна ситуація залишається на Покровському і Курахівському напрямках, – Генштаб
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Сергій ПРИТУЛА

Змінюйтесь та адаптуйтесь
Юрій САПРОНОВ

Умолчание – это разновидность лжи
Ігор ЧЕРНЯК

Що держава може сьогодні запропонувати потенційному інвестору в нашу Перемогу?
Юрій ЛУЦЕНКО

Курська офензива ЗСУ
Андрій ОНІСТРАТ

Зараз інша війна
Юрій БУТУСОВ

За плануванням стоїть найдорожче – життя тисяч кращих людей
усі думки