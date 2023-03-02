Оголошена обов’язкова евакуація дітей та маломобільних громадян з Куп’янська

У Куп’янській громаді оголосили обов’язкову евакуацію для дітей та маломобільних людей, дорослих евакуюватимуть за бажанням.

Таке рішення ухвалила комісія з питань евакуації Куп’янської міської територіальної громади 27 лютого.

“Евакуація маломобільних груп населення, осіб з інвалідністю та дітей з батьками буде проводитися до визначених планом пунктів з подальшим розселенням, наданням статусу переселенців, оформленням соціальних виплат та наданням гуманітарної допомоги”, — повідомили у громаді.

Куп’янськ та район постійно потерпають від обстрілів РФ.

На даний час на території Куп’янської територіальної громади зареєстровано 812 дітей, 724 особи з інвалідністю, 140 з яких маломобільні.