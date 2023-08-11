Суспільство

Офіс Президенту відповів, що чекає на звільнених військкомів

11 Серпня 2023 21:24
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фронт, військомат, суд, подоляк

Звільненим з посад керівникам ТЦК та СП (військкоматів), які не отримають підозр про скоєний злочин, запропонують піти на фронт, щоб зберегти свої військові звання.

Про це заявив радник голови ОП Михайло Подоляк в ефірі національного телемарафону.

“Безумовно, ті, що отримають підозри, вони підуть далі – відповідати юридично. І це дуже важливо, щоби вони отримали певні терміни, тюремні, щоб це не була фікція… Тому що це буде означати, що правоохоронної системи не існує”, – висловив він свою думку.

Михайло Подоляк вважає, що тим військкомам, яких було звільнено без оголошення підозри про злочин, необхідно зі зброєю в руках довести своє право носити військові погони.   

“Вони можуть піти на фронт для того, щоб зберегти свої військові звання і довести, що вони дійсно мають відношення в складні часи до війська, як такого”, – наголосив радник голови ОП.


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