Офіс президента: Ситуація в Україні критична

Російські терористи завдали чергового спланованого удару по об’єктах енергетичної інфраструктури. Ситуація критична, заявляють в Офісі президента.

“Найбільше влучань зафіксовано в центрі та на півночі країни. В столиці ситуація вкрай важка, вводяться спеціальні графіки аварійних відключень. Укренерго вимушені розпочати екстрені відключення світла для збалансування енергосистеми та уникнення аварій на обладнанні.

Графіки стабілізаційних відключень наразі не діють. Споживайте електроенергію помірно і тримаймося! Терористи все одно будуть переможені”, – написав заступник голови ОП Кирило Тимошенко в тг-каналі.