Офіс президента пропонує дозволити бронювати від призову чоловіків з високими зарплатами — ЗМІ

Офіс президента пропонує змінити правила бронювання співробітників під час воєнного стану. Критерієм для відстрочки від мобілізації може стати високий рівень сплачених податків, пише Forbes з посиланням на співрозмовників в ОП.

Йдеться про об’єм сплаченого податку на доходи фізичних осіб з офіційних зарплати чи доходу.

Центр економічної стратегії повідомляє, що остаточної концепції ще немає, але попередньо може йтися про наступний варіант: забронювати можна буде працівника, який сплачує 6000 грн ПДФО на місяць. Для такої суми необхідно отримувати мінімум 33 400 грн зарплати. Також 22% від окладу має сплатити роботодавець у якості єдиного соціального внеску (ЄСВ).

Ще один варіант — щомісячна «біла» зарплатня військовозобов’язаного у розмірі від 35 000 грн.

Також в ОП розглядають такий варіант: на бронювання може розраховувати працівник, за якого роботодавець платить близько 14 500 грн ЄСВ, що відповідає зарплаті у 66 000 грн.

Цей принцип може бути розповсюджений на ФОП, але чіткі критерії для цієї групи поки невідомі.

Джерела Forbes зазначають, що бронювання терміном на 45 днів здійснюватиметься через реєстр військовозобов’язаних Оберіг, де генеруватиметься QR код.

Наразі бронювання співробітників від мобілізації доступне лише для критично важливих підприємств.