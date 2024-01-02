Економіка

Офіс президента пропонує дозволити бронювати від призову чоловіків з високими зарплатами — ЗМІ

2 Січня 2024 18:43
читать на русском →
мобілізація

Офіс президента пропонує змінити правила бронювання співробітників під час воєнного стану. Критерієм для відстрочки від мобілізації може стати високий рівень сплачених податків, пише Forbes з посиланням на співрозмовників в ОП.

Йдеться про об’єм сплаченого податку на доходи фізичних осіб з офіційних зарплати чи доходу.

Центр економічної стратегії повідомляє, що остаточної концепції ще немає, але попередньо може йтися про наступний варіант: забронювати можна буде працівника, який сплачує 6000 грн ПДФО на місяць. Для такої суми необхідно отримувати мінімум 33 400 грн зарплати. Також 22% від окладу має сплатити роботодавець у якості єдиного соціального внеску (ЄСВ).

Ще один варіант — щомісячна «біла» зарплатня військовозобов’язаного у розмірі від 35 000 грн.

Також в ОП розглядають такий варіант: на бронювання може розраховувати працівник, за якого роботодавець платить близько 14 500 грн ЄСВ, що відповідає зарплаті у 66 000 грн.

Цей принцип може бути розповсюджений на ФОП, але чіткі критерії для цієї групи поки невідомі.

Джерела Forbes зазначають, що бронювання терміном на 45 днів здійснюватиметься через реєстр військовозобов’язаних Оберіг, де генеруватиметься QR код.

Наразі бронювання співробітників від мобілізації доступне лише для критично важливих підприємств.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
2 Січня 2024 17:33

Повітряні сили за допомогою Patriot встановили рекорд зі збиття російських “Кинджалів”, – Залужний
2 Січня 2024 17:09

Масований обстріл України: 5 загиблих, понад 120 постраждалих
2 Січня 2024 16:49

СБУ заблокувала вебкамери, які показали роботу ППО під час ракетної атаки РФ на Київ
2 Січня 2024 15:37

Телемарафон “Єдині новини” може змінити свій формат
2 Січня 2024 15:23

Сьогоднішня атака нагадує ту, яка була 29 грудня — Ігнат
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрий САПРОНОВ

Гітлер не руйнував історичний центр Харкова
Віталій ПОРТНИКОВ

Зарплат без допомоги не буде
Ігор ЧЕРНЯК

Суспільству потрібна справедливість
Леонід МАСЛОВ

Трохи про вбивство Зеленського
Ігор ЧЕРНЯК

Чи вже час всім разом нарешті почати *бошити?
Сергій ПРИТУЛА

Трохи прикро…
усі думки