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Офіс омбудсмена повернув з окупації ще 2 дітей

13 Липня 2023 20:04
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діти, окупація

Офісу омбудсмена вдалося повернути з окупації на підконтрольну Україні територію двох дівчат, 5-ти і 12-ти років.

Про це заявив уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець у Telegram.

“5- та 12-річні сестри розлучилися з батьками з першого дня повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Весь час вони перебували з бабусею, яка відмовлялася передавати дітей матері, котра повернулася з полону”.

За словами омбудсмена, до нього звернулася мама дівчат, і його Офіс напрацював механізм повернення дітей із російською стороною. “На щастя, все вдалося. Нині сім’я возз’єдналася”, – пише Лубінець.


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