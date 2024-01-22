Офіс Concorde Сapital Мазепи не може здійснювати діяльність після обшуків

Діяльність офісу інвестиційної компанії Concorde Capital Ігоря Мазепи паралізована внаслідок обшуку 18 січня, проведеного без ухвали слідчого судді.

Про це йдеться в заяві компанії, передає “Інтерфакс-Україна”.

Зазначається, що було вилучено особисті телефони та комп’ютери працівників, а також близько десятка папок матеріалів, які не належать до кримінального провадження, що здійснюється правоохоронними органами.

“Тож діяльність самого офісу зараз паралізована, а це несе за собою неминучі збитки та втрату клієнтів. Крім того, неможливо уявити нормальну роботу інвестиційної компанії без керівника”, – повідомила керівник пресслужби Ганна Дьяконова.

Дьяконова додала, що один із клієнтів призупинив угоду з надання кредиту на будівництво в проєкті SHELEST.

За її словами, Мазепа також мав низку запланованих зустрічей у Давосі щодо залучення інвестицій у ПрАТ “Кривий Ріг Цемент”, однак тепер реалізація проєкту з розширення підприємства під питанням.

Вона також повідомила, що адвокати Мазепи вже оскаржили ухвалу суду від 19 січня про взяття його під арешт з альтернативою застави в 349 млн грн, а також підтвердила, що у глави Concorde Capital згорів будинок на його малій батьківщині в Чернігівській області.