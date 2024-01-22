Економіка

Офіс Concorde Сapital Мазепи не може здійснювати діяльність після обшуків

22 Січня 2024 17:36
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мазепа

Діяльність офісу інвестиційної компанії Concorde Capital Ігоря Мазепи паралізована внаслідок обшуку 18 січня, проведеного без ухвали слідчого судді.

Про це йдеться в заяві компанії, передає “Інтерфакс-Україна”.

Зазначається, що було вилучено особисті телефони та комп’ютери працівників, а також близько десятка папок матеріалів, які не належать до кримінального провадження, що здійснюється правоохоронними органами.

“Тож діяльність самого офісу зараз паралізована, а це несе за собою неминучі збитки та втрату клієнтів. Крім того, неможливо уявити нормальну роботу інвестиційної компанії без керівника”, – повідомила керівник пресслужби Ганна Дьяконова.

Дьяконова додала, що один із клієнтів призупинив угоду з надання кредиту на будівництво в проєкті SHELEST.

За її словами, Мазепа також мав низку запланованих зустрічей у Давосі щодо залучення інвестицій у ПрАТ “Кривий Ріг Цемент”, однак тепер реалізація проєкту з розширення підприємства під питанням.

Вона також повідомила, що адвокати Мазепи вже оскаржили ухвалу суду від 19 січня про взяття його під арешт з альтернативою застави в 349 млн грн, а також підтвердила, що у глави Concorde Capital згорів будинок на його малій батьківщині в Чернігівській області.


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