Представники бізнесу зібрали гроші на заставу Мазепі 

Засновник Concorde Capital Ігор Мазепа, який вийшов з СІЗО у справі про незаконне заволодіння ділянками на Київщині під заставу в 21 мільйон гривень розповів, що ці кошти зібрала бізнес-спільнота.

Про це він написав у своєму Facebook.

“Відкидаю усі обвинувачення, що намагаються пред’явити мені люди з радянським менталітетом, які тимчасово займають посади в наших правоохоронних органах. І хоч я не повністю задоволений рішенням Апеляційного суду Києва, який знизив заставу по моєму випадку до 21 мільйона гривень, проти захмарних прокурорських забаганок у 700 мільйонів, я дуже вдячний суддям.

Бо вони дали мені можливість продовжити свою боротьбу за справедливість у нормальних умовах, що гарантує принцип змагальності судового процесу”, – написав вінт.

Також бізнесмен подякував за підтримку партнерам та бізнес-спільноті.

“Безмежно вдячний друзям, партнерам та усій обʼєднаній бізнес спільноті за усебічну підтримку в такий непростий час, зокрема за нечувану щедрість та оперативність у зборі коштів для застави”, – додав він.

Мазепа висловив обурення діям ДБР та ОГПУ та подякував президенту Володимиру Зеленському “за оперативну реакцію на запит бізнесу та прийняте на РНБО рішення, що стосується економічної безпеки та економічної стабільності”.