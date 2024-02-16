16 лютого офіційний курс гривні зміцнився до долара та євро, відповідно відреагували готівкові та безготівкові курси в банках.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua, передає ЕП.

На 09:30 курс долара проти гривні на “чорному ринку” становив 37,57 – 38,07 грн проти котирувань у 37,11 – 38,08 грн напередодні.

На цей же час “чорний” курс євро становив 41,15 – 41,37 грн проти курсу 41,14 – 41,35 грн за євро напередодні.

Офіційний курс долара встановили на рівні 37,9484 грн, євро – 40,7718 грн (напередодні долар – 38,1734 грн, євро – 40,8684 грн грн).

Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 37,8 – 38,28 грн (курс на 15 лютого – 38,0 – 38,5 грн);

Євро – 40,7 – 41,4 грн (курс на 15 лютого – 40,85 – 41,55 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

Приватбанк – 37,6 – 38,2 грн;

Ощадбанк – 37,6 – 38,25 грн;

Укрексімбанк – 37,8 – 38,4 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 38,17 грн за долар, в Ощаді – 38,1 грн, в Універсал Банку (monobank) – 38,16 грн.