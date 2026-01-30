Офіційних домовленостей наразі немає: Зеленський розповів про ініціативу Трампа щодо “енергетичного перемир’я”

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до кроків із деескалації щодо ударів по енергетичній інфраструктурі, однак офіційних домовленостей наразі немає. За його словами, йдеться лише про ініціативу американської сторони, а не про досягнуту угоду.

Про це Володимир Зеленський сказав під час спілкування з журналістами 30 січня.

Питання можливого припинення ударів по енергетичних об’єктах обговорювалося в контексті ініціативи Сполучених Штатів. Зеленський зазначив, що представники США запропонували розглянути деескалаційні кроки, які передбачають взаємну відмову від застосування далекобійних можливостей.

За словами глави держави, переговорна група зверталася до нього за консультацією щодо цієї пропозиції, і він підтвердив готовність України діяти дзеркально.

“Якщо не буде Росія бити по нас, ми не будемо застосовувати відповідні кроки. Ми хочемо закінчити війну і готові до деескалаційних кроків”, – наголосив Зеленський.

Водночас президент підкреслив, що наразі це не є домовленістю. Ініціатива походить виключно від американської сторони та особисто президента США, тому її слід сприймати як можливість, а не як гарантований результат. Зеленський зазначив, що станом на сьогодні немає ані припинення вогню, ані прямих домовленостей між Україною та Росією щодо цього питання.

Президент додав, що ефективність такої ініціативи залежить від реакції Москви.

“Якщо сигнал американської сторони Росія почула так само, як почули ми, то ми напевно будемо мати якийсь результат і зможемо його оцінити. Тут немає ніяких секретів. Прямого діалогу, прямих домовленостей щодо цього між нами і Росією не було”, – сказав Зеленський.

Він підсумував, що Україна підтримує раціональні пропозиції щодо деескалації, однак чи спрацює цей механізм на практиці, поки що залишається відкритим питанням.

Нагадаємо, 29 січня президент США Дональд заявив, що особисто звернувся до Путіна з проханням не атакувати України протягом тижня через сильні морози.