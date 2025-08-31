Офіційно: Георгій Судаков перейшов до “Бенфіки”

Футбольний клуб «Шахтар» повідомив, що 22-річний півзахисник Георгій Судаков продовжить кар’єру в лісабонській «Бенфіці». Клуби узгодили всі деталі трансферу, а футболіст підписав особистий контракт із португальським грандом.

Судаков виступав за Академію «гірників» із 2017 року, а в 2020-му дебютував у першій команді у матчі Ліги чемпіонів проти мадридського «Реала». Загалом він провів за «Шахтар» 148 матчів, у яких забив 35 м’ячів і зробив 26 гольових передач. У складі донеччан виграв п’ять трофеїв: двічі чемпіонат України (2023, 2024), два Кубки України (2024, 2025) та Суперкубок (2021).

Гравець також здобував індивідуальні відзнаки – найкращий футболіст УПЛ сезону 2023/24 та найкращий гравець «Шахтаря» у 2023 році.

У клубі подякували Судакову за внесок у перемоги команди, професіоналізм та відданість кольорам «гірників» і побажали нових досягнень у європейському футболі.

Як відомо, за “Бенфіку” грає ще один українець – колишній воротар “Шахтаря” Анатолій Трубін.