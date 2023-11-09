Офіцеру, який подарував гранати помічнику Залужного обирають запобіжний захід

У Печерському суді Києва іде суд, де мають обрати запобіжний захід офіцеру з апарату Головнокомандувача ЗСУ, який подарував гранати помічникові Залужного Геннадію Частякову.

Як повідомляє Суспільне, прокуратура наполягає на домашньому арешті для фігуранта. Підозрюваний, згідно з джерелами, — полковник Андрій Тімченко.

За даними слідства, військовий здобув без відповідного дозволу 8 ручних універсальних наступально-оборонних гранат DM 51A2 та приніс їх до свого кабінету. Згодом він упакував 6 із них у подарунковий дерев’яний ящик та поклав туди пляшку міцного алкоголю.

“Цей ящик він подарував військовослужбовцю Геннадію Частякову з нагоди його дня народження. Цими діями офіцер фактично вчинив збут вибухових пристроїв”, — йдеться у повідомленні ДБР.