Політика

Один зі спонсорів кампанії Трампа хоче купити “Північний потік-2”, – WSJ
22 Листопада 2024 16:52
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Американський інвестор Стівен Лінч звернувся до уряду США з проханням дозволити йому брати участь у торгах із купівлі газопроводу “Північний потік -2”, коли його буде виставлено на аукціон, пише The Wall Street Journal.

У лютому 2024-го Лінч запросив дозвіл міністерства фінансів США, який дасть йому змогу вести переговори із суб’єктами, що перебувають під санкціями, дізналися журналісти. У листі Лінча Мінфіну йдеться про те, що в січні 2025 року в процесі банкрутства оператора “Північного потоку” настане термін для реструктуризації боргу компанії або її ліквідації.

Лінч стверджує, що після завершення війни і в Росії, і в її колишніх клієнтів у Європі “виникне спокуса включити трубопровід незалежно від того, кому він належить”. За словами джерел WSJ, Лінч вважає, що може купити оператора, оціненого приблизно в 11 мільярдів доларів, “за копійки”. Багато інвесторів, на його думку, не братимуть участі в торгах через геополітику, а інші претенденти не відповідатимуть інтересам США.

В одному з інтерв’ю Лінч говорив, що купівля газопроводу – це “унікальна можливість контролювати постачання енергії до Європи до кінця ери викопного палива”, а також стверджував, що володіння “Північним потоком” забезпечить США важіль у мирних переговорах із Росією.

WSJ описує 57-річного Лінча, який прожив близько 20 років у Москві, як бізнесмена, який успішно купував російські активи задешево і заробив собі репутацію одного з небагатьох американських інвесторів, здатних орієнтуватися в складних ділових і політичних умовах.

Крім того, Лінч зробив істотний внесок у президентську кампанію Дональда Трампа, виділивши понад 300 тисяч доларів комітетам, що підтримують республіканця.


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