Суспільство

Один до трьох: у Міноборони повідомили про співвідношення добровольців та мобілізованих 
12 Червня 2024 11:59
міноборони, мобілізація
Ілюстративне фото / Getty Images

Станом на травень співвідношення добровольців та мобілізованих, які вступили до лав армії в Україні становить 1:3.

Про це інформує пресслужба Міністерства оборони України.

Калмикова акцентувала на важливості кадрової політики, яка передбачає призначення військовослужбовців на посади відповідно до їхньої фаховості та компетенції.

За її словами, у Силах оборони наразі впроваджуються системні зміни, створюється нова система кадрової політики та розвивається мережа рекрутингових центрів. 

За даними Міноборони, таких центрів в Україні налічується уже 22. Цього тижня планується відкриття ще трьох.

“Результати вражають. Станом на травень співвідношення добровольців та мобілізованих, які прийшли до армії, складає 1 до 3. Це говорить про те, що в нас залишається потенціал захищати Україну”, – наголосила Калмикова.


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