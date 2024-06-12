Один до трьох: у Міноборони повідомили про співвідношення добровольців та мобілізованих 

Станом на травень співвідношення добровольців та мобілізованих, які вступили до лав армії в Україні становить 1:3.

Про це інформує пресслужба Міністерства оборони України.

Калмикова акцентувала на важливості кадрової політики, яка передбачає призначення військовослужбовців на посади відповідно до їхньої фаховості та компетенції.

За її словами, у Силах оборони наразі впроваджуються системні зміни, створюється нова система кадрової політики та розвивається мережа рекрутингових центрів.

За даними Міноборони, таких центрів в Україні налічується уже 22. Цього тижня планується відкриття ще трьох.

“Результати вражають. Станом на травень співвідношення добровольців та мобілізованих, які прийшли до армії, складає 1 до 3. Це говорить про те, що в нас залишається потенціал захищати Україну”, – наголосила Калмикова.