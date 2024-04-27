Кримінал

Одразу сім ухилянтів на “буханці” намагалися прорватися до Румунії

27 Квітня 2024 11:55
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Прикордонники “прийняли” сімох ухилянтів неподалік кордону з Румунією / Скріншот відео

Порушники на старій «буханці» планували потрапити до Румунії, повідомляє ДПСУ.

За даними прикордонників, семеро чоловіків домовились з місцевим жителем про перетин кордону в обхід пунктів пропуску. За це заплатили йому від 6 до 9 тисяч євро. У визначений час група вирушила в бік сусідньої країни на УАЗі, де їх все ж зустріли прикордонники.

“Тепер за свої дії перевізник відповідатиме згідно з Кримінальним кодексом. Стосовно решти – складено адмінпротоколи”, – зазначено в повідомленні ДПСУ.


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