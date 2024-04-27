Одразу сім ухилянтів на “буханці” намагалися прорватися до Румунії

Порушники на старій «буханці» планували потрапити до Румунії, повідомляє ДПСУ.

За даними прикордонників, семеро чоловіків домовились з місцевим жителем про перетин кордону в обхід пунктів пропуску. За це заплатили йому від 6 до 9 тисяч євро. У визначений час група вирушила в бік сусідньої країни на УАЗі, де їх все ж зустріли прикордонники.

Порушники на старій «буханці» планували потрапити до Румунії 🚘



Семеро чоловіків домовились з місцевим жителем про перетин кордону в обхід пунктів пропуску. У визначений час група вирушила в бік сусідньої країни, де їх зустріли прикордонники.



Деталі⬇️https://t.co/JjfIj1IBzf pic.twitter.com/8MyONb8M9O — Державна прикордонна служба України (@DPSU_ua) April 27, 2024

“Тепер за свої дії перевізник відповідатиме згідно з Кримінальним кодексом. Стосовно решти – складено адмінпротоколи”, – зазначено в повідомленні ДПСУ.