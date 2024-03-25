Суспільство

Одразу після оголошення тривоги у Києві пролунала серія вибухів 

25 Березня 2024 10:52
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київ, ракетний удар
Ілюстративне фото / Getty Images

25 березня в Києві пролунала серія вибухів

Вибухи пролунали фактично відразу після оголошення повітряної тривоги. 

За попередньою інформацією, внаслідок ракетної атаки на Київ зафіксовано падіння уламків в Печерському районі.

Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації

“Пошкоджено житловий будинок. Оперативні служби слідують на місце пригоди. Дані уточнюються”, – зазначено в повідомленні.

Також мер Києва Віталій Кличко повідомив про виклики екстрених служб у ще кілька районів.

“Виклики екстрених служб в Печерський, Соломʼянський та Дніпровський райони столиці. Підрозділи прямують на місця”, – написав він.

Про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня Повітряні сили ЗСУ повідомили о 10:29. О 10:30 у Києві було оголошено повітряну тривогу, а вже о 10:33 у Київській міській військовій адміністрації поінформували про перші вибухи.


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