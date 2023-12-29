Суспільство

Одного з керівників ГСУ ДБР  намагались підкупити пів мільйоном доларів

29 Грудня 2023 15:41
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дбр

Працівники ДБР затримали львівського бізнесмена, одного з найбільших постачальників Міністерства оборони, який пропонував хабар у 500 тисяч доларів США одному із керівників Головного слідчого управління Бюро за сприяння у поверненні  майна, вилученого у підконтрольних йому компаній в ході розслідування.

Про це повідомила пресслужба ДБР, співрозмовник “Української правди” в правоохоронних органах

За даними джерела УП, йдеться про Ігоря Гринкевича.

Зазначається, що кілька місяців тому Бюро порушило кримінальне провадження за фактом оборудок із закупівлями одягу та білизни для ЗСУ. Компанії львівського бізнесмена виграли 23 тендери на постачання Міноборони одягу на понад 1,5 млрд грн.

Під час слідства було встановлено, що до виконання оборонних замовлень були залучені підконтрольні бізнесмену підприємства, які раніше займались будівництвом та не мали належних виробничих, складських та інших потужностей для виготовлення та зберігання речового майна для потреб МОУ. Це призвело до збитків бюджету за попередніми оцінками на 1,2 млрд грн та відповідно зриву постачання.

Правоохоронці виявили повне невиконання 6 контрактів. Щонайменше за 7 договорами підприємства поставили товар на склади військових частин лише у невеликій кількості, але отримали державні кошти за повне виконання зобов’язань.

Також, встановлено, що 8 договорів виконані із запізненням від 3 до 5 місяців.

Аналіз зовнішньоекономічних контактів та митних документів вказаних підприємств, виявив факти завищення вартості товарів, поставлених  для МОУ. Перевіряється причетність до оборудок колишніх посадовців Міноборони, які не проводили жодних юридичних дій для забезпечення виконання або розірвання договорів.


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