Кримінал

Одіозного полтавського фітнес-тренера, який ображав військових, засудили до 6 років
4 Лютого 2025 11:23
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Засуджений Роман Заволока / Фото: Суспільне Полтава
Засуджений Роман Заволока / Фото: Суспільне Полтава

У Полтаві колишнього фітнес-тренера засудили до 6 років ув’язнення за образи військових та напад на правоохоронця.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

“Влітку 2023 року засуджений неодноразово провокував конфлікти з працівниками територіальних центрів комплектування у Полтаві. Він грубо ображав військових, використовуючи нецензурну лексику, і знімав це на камеру. Згодом ці відео з принизливими коментарями він публікував у соцмережах, водночас заперечуючи факт збройної агресії РФ”, – йдеться у повідомленні.

Окрім цього, 29 серпня 2023 року під час перевірки документів працівниками поліції фітнес-тренер вчинив опір і наніс тілесні ушкодження правоохоронцю.

Відповідно до висновку медичного освідування, на момент інциденту він перебував у стані наркотичного сп’яніння.

Чоловік свою вину не визнав. До набрання вироком законної сили він перебуватиме під вартою.

30 Серпня 2023 правоохоронці затримала фітнес-тренера та блогера Романа Заволоку, який публічно ображав українських військових.


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