Одіозного Джигурду внесли до списку осіб, що загрожують нацбезпеці України

Міністерство культури та стратегічних комунікацій внесло російського актора й співака Микиту Джигурду до списку осіб, які становлять загрозу національній безпеці України.

Згідно з наказом, підписаним міністром Миколою Точицьким, Джигурда активно брав участь в антиукраїнських заходах, спрямованих на виправдання російсьокої агресії проти України.

Актор систематично порушував правила перетину державного кордону, відвідуючи окуповані території України.

Зокрема, 2 квітня 2023 року він проводив “патріотичний” захід у Волновасі, 23 січня 2024 року передав російським військовим автомобіль, а 2 березня того ж року – доставив окупантам FPV-дрони та виступив перед ними.

Наразі у списку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці – 240 відомих росіян.