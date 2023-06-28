Кримінал

Одеського військкома звільнили з посади

28 Червня 2023 18:19
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корупція

Начальника Одеського обласного центру комплектування та соціальної підтримки Євгена Борисова, у якого журналісти виявили нерухомість в Іспанії, звільнено з посади, повідомила керівник об’єднаного прес-центру Оперативного командування “Південь” Наталія Гуменюк.

“Станом на сьогодні хочу зазначити, що рішення Ставки Верховного головнокомандувача, яке було оголошено 23 червня, реалізовано. Полковника Борисова звільнено з посади начальника обласного територіального центру комплектування Одеської області”, – сказала Гуменюк в ефірі “24 канали”.

За її словами, зараз триває процедура передачі посади. “Ми не перешкоджаємо ні в чому діяльності правоохоронців”, – додала Гуменюк.

Також Гуменюк повідомила, що наразі обов’язки керівника ТЦК виконує заступник Борисова. “Далі рішення буде прийняте відповідним компетентним командуванням про призначення нового керівника”, – сказала вона.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський у ході засідання Ставки головнокомандувача у п’ятницю, 23 червня, доручив головнокомандувачу Збройних сил України Валерію Залужному звільнити з посади начальника Одеського центру комплектування, у власності якого журналісти виявили віллу в Іспанії.


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