Очільником наглядової ради “Укроборонпрому” став грузинський бізнесмен Давід Ломджарія

Бізнесмен з Грузії Давід Ломджарія 16 грудня став головою наглядової ради «Українська оборонна промисловість». Він і раніше входив до складу ради як представник держави від Міністерства оборони.

Про це повідомила пресслужба концерну.

Зазначається, що серед його основних обовʼязків на посаді: скликання засідання, організація плану роботи ради та контроль його виконання, утворення комітетів і координація їхньої діяльності, підготовка річного звіту наглядової ради.

«Впевнений, що разом з Давідом Ломджарією та іншими членами наглядової ради ми зможемо прискорити виконання ключових завдань Товариства: збільшення обсягів виробництва, ефективне реформування нашої оборонки та побудову антикорупційної інфраструктури», — заявив гендиректор «Української оборонної промисловості» Герман Сметанін.

З лютого 2022 року Ломджарія є членом наглядової ради «Укрзалізниці». «Укроборонпром» стверджує, що там він зробив «чималий внесок у реалізацію реформи корпоративного управління», зокрема щодо забезпечення прозорості діяльності, впровадження практик відповідального ведення бізнесу та підзвітності.

Окрім того, новий очільник наглядової ради має більш ніж 25-річний досвід роботи з компаніями зі списку Fortune 500 та великими міжнародними фінансовими установами. Як пише Forbes, Ломджарія — виконавчий директор в Iberia Group, керівний партнер Four Seas Trading і голова наглядової ради SunEnergy Bank. Усі ці компанії грузинські.