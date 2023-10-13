Політика

Очільник Пентагону прибув до Ізраїлю

13 Жовтня 2023 12:29
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ізраїль, сша, пентагон

Глава Пентагону Ллойд Остін у п’ятницю, 13 жовтня прибув до Тель-Авіва (Ізраїль), де, як очікується, зустрінеться з прем’єр-міністром Беньяміном Нетаньягу, міністром оборони Йоавом Галланом та іншими посадовцями країни.

Про це повідомляє The Times Of Israel.

Представники Міноборони США, які прилетіли до Ізраїлю з Остіном, кажуть, що він хоче підкреслити непохитну підтримку США народу Ізраїлю та те, що Сполучені Штати віддані тому, щоб у країні було те, що їй потрібно для захисту.

США вже передали Ізраїлю бомби малого діаметра, а також ракети-перехоплювачі для його системи ППО “Залізний купол”. Очікується, що інші боєприпаси надійдуть у п’ятницю, 13 жовтня.


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