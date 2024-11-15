Очільник МЗС РФ заявив, що не уявляє, як Трамп збирається зупиняти війну

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що у Москві не знають, яким чином новообраний президент США Дональд Трамп планує вирішити війну в Україні, проте готові дочекатися його пропозицій.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

“Не уявляю”, – сказав Лавров, відповідаючи на питання журналістів в Абу-Дабі.

Він зазначив, що Росія готова розглянути ініціативи з боку США.

“Ми будемо чекати пропозицій. Ми завжди підкреслюємо, коли нас про це питають, що будь-який політик, який виступає за мир, заслуговує на увагу. А що саме буде запропоновано – поки що невідомо”, – додав Лавров.

Він також наголосив, що позиція Москви лишається незмінною, про що чітко заявив президент Росії Володимир Путін під час свого виступу в МЗС.