Політика

Очільник МЗС РФ заявив, що не уявляє, як Трамп збирається зупиняти війну
15 Листопада 2024 21:16
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Сергій Лавров / Фото з відкритих джерел

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що у Москві не знають, яким чином новообраний президент США Дональд Трамп планує вирішити війну в Україні, проте готові дочекатися його пропозицій.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

“Не уявляю”, – сказав Лавров, відповідаючи на питання журналістів в Абу-Дабі.

Він зазначив, що Росія готова розглянути ініціативи з боку США. 

“Ми будемо чекати пропозицій. Ми завжди підкреслюємо, коли нас про це питають, що будь-який політик, який виступає за мир, заслуговує на увагу. А що саме буде запропоновано – поки що невідомо”, – додав Лавров.

Він також наголосив, що позиція Москви лишається незмінною, про що чітко заявив президент Росії Володимир Путін під час свого виступу в МЗС.


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