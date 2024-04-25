Очільник МЗС Польщі заявив, що напад РФ на країну НАТО призведе до неминучої поразки росіян

У четвер, 25 квітня міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що напад РФ на країну НАТО призведе до її поразки.

Про це пише RMF FM.

За словами польського міністра, НАТО має втричі більше військового персоналу, втричі більше авіаційних ресурсів і вчетверо більше кораблів, ніж Росія.

Натомість Сікорський зауважив, що “Росія після першої хвилі мобілізації мала трохи більше ніж 1 мільйона 300 тисяч військовослужбовців”. Він додав, що військовий персонал НАТО – без додаткової мобілізації – становить понад три з половиною мільйони осіб, що майже втричі більше.

Крім цього, він додав, що у 2022 році 15 країн НАТО, які найактивніше підтримують Україну, витратили на оборону понад $1,17 трлн, а Росія – лише $86,4 млрд, тобто майже в 14 разів менше.