Очільниця Грузії звернулась до протестувальників з проханням не провокувати силовиків

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі попросила учасників акцій проти закону про “іноагентів” не провокувати поліцію.

Про це повідомляє “Эхо Кавказа“.

За її словами, сьогоднішні виступи мітингувальників показують настрій та цілеспрямованість грузинського народу. Вона назвала це “найбільшою силою для того, щоб виграти багаторічну боротьбу, яка закінчується на виборах, щоб Грузія ніколи не була Росією”.

“Залиште в спокої двері парламенту, там більше нічого не відбувається. Цей закон уже ухвалили в другому читанні, й наша боротьба – це вже практично не цей закон, наша боротьба – це вибори та скасування всіх законів, які нещодавно були ухвалені урядом і які відводять нас від європейського шляху”, – зазначила Зурабішвілі.

Вона додала, що нічого не буде вирішено біля дверей парламенту, окрім пускання газу й насильства, чого не варто допускати, “тому що нам, безсумнівно, доведеться мати справу з насильством”.

“Сьогодні Страсна седмиця, період, коли диявола не можна провокувати. Будемо мирно залишатися на проспекті Руставелі, де ми ще раз покажемо світу, що таке Грузія й на що здатна молодь Грузії”, – резюмувала президентка.