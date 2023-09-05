Очільниця Антимонопольного комітету подала заяву на звільнення

Очільниця Антимонопольного комітету України Ольга Піщанська подала до Верховної Ради заяву на звільнення.

Про це повідомив голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук.

Заяву Піщанської буде розглянуто на найближчому пленарному засіданні.

Нагадаємо, Рада призначила Ольгу Піщанську головою Антимонопольного комітету у липні 2020 року. Після відставки попереднього голови АМКУ Юрія Терентьєва вона була виконувачкою обов’язків очільника відомства.

За даними ЗМІ, Піщанській пропонують очолити Фонд держмайна України. У такому випадку вона замінить Рустема Умєрова, який із ФДМУ переходить на посаду міністра оборони України. А крісло самої Піщанської в Антимонопольному комітеті має зайняти нинішній очільник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко, повідомили у «Слузі Народу».

Утім, голова фракції «слуг» Давид Арахамія зазначив, що поки посада голови ФДМУ залишається без призначення. Як пояснив депутат Ярослав Железняк, Піщанська відмовилась від посади у Фонді держмайна, тож зараз розглядається інший кандидат.

За словами Железняка, у нинішніх кадрових ротаціях у владі деякі кандидати дізнаються про зміни з новин, а «відмовитись не дозволено», бо «тоді ти не в команді».

«Іноді деякі кандидати йдуть на хитрість і типу вимагають тільки своїх замів, але не завжди це спрацьовує. А ще, іноді кандидати вже давно хочуть бути звільнені і нікуди не призначені», — пише депутат.