Політика

Очільниця Антимонопольного комітету подала заяву на звільнення

5 Вересня 2023 11:35
читать на русском →
кадри

Очільниця Антимонопольного комітету України Ольга Піщанська подала до Верховної Ради заяву на звільнення.

Про це повідомив голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук.

Заяву Піщанської буде розглянуто на найближчому пленарному засіданні.

Нагадаємо, Рада призначила Ольгу Піщанську головою Антимонопольного комітету у липні 2020 року. Після відставки попереднього голови АМКУ Юрія Терентьєва вона була виконувачкою обов’язків очільника відомства.

За даними ЗМІ, Піщанській пропонують очолити Фонд держмайна України. У такому випадку вона замінить Рустема Умєрова, який із ФДМУ переходить на посаду міністра оборони України. А крісло самої Піщанської в Антимонопольному комітеті має зайняти нинішній очільник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко, повідомили у «Слузі Народу».

Утім, голова фракції «слуг» Давид Арахамія зазначив, що поки посада голови ФДМУ залишається без призначення. Як пояснив депутат Ярослав Железняк, Піщанська відмовилась від посади у Фонді держмайна, тож зараз розглядається інший кандидат.

За словами Железняка, у нинішніх кадрових ротаціях у владі деякі кандидати дізнаються про зміни з новин, а «відмовитись не дозволено», бо «тоді ти не в команді».

«Іноді деякі кандидати йдуть на хитрість і типу вимагають тільки своїх замів, але не завжди це спрацьовує. А ще, іноді кандидати вже давно хочуть бути звільнені і нікуди не призначені», — пише депутат.


Відео дня

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
5 Вересня 2023 13:41

Російський пілот розповів, як переганяв в Україну Мі-8 і пропонував іншим членам екіпажу здатися в полон
5 Вересня 2023 13:30

Зеленський підписав закон про зміну адміністративно-територіального устрою Криму
5 Вересня 2023 12:36

Україна вперше експортувала метал морем з початку війни
5 Вересня 2023 11:21

Кім Чен Ин планує зустрітися з Путіним, щоб обговорити постачання зброї – NYT
5 Вересня 2023 09:57

На окупованій Луганщині підірвали “фінансиста” Пасічника, – ЗМІ
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Новые “мирные контуры”, или К чему подталкивают Украину
Олександр СОЛОНЬКО

Кожна посадка перекопана, все інше — заміновано. Ми робимо величезну роботу, щоб пробитися на півдні
Юрий САПРОНОВ

Харьковские нардепы должны, нет – обязаны не вылазить из Министерств, лоббируя Харьков
Александр КИРШ

Следующие выборы в Украине: Америке предложено определиться
Віталій ПОРТНИКОВ

Сакральна жертва
Юрій БУТУСОВ

Хто дасть оцінку контрактам Резнікова?
усі думки