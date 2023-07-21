Суспільство

Обстріл Запорізької області: є загиблі та поранені

21 Липня 2023 10:04
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загиблі, обстріл, запоріжжя

Внаслідок обстрілу об’єкту інфраструктури в Запорізькій області загинули четверо людей, ще двоє осіб дістали поранення.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко в Telegram.

“Внаслідок удару по об’єкту інфраструктури Пологівського району військовослужбовцями РФ загинули чотири працівники віком 29, 30, 33 та 43 років, ще двох поранених направлено до лікувального закладу”. 

Всього за минулу добу ворог здійснив 80 ударів по 20 населених пунктах Запорізької області.

63 артилерійських обстрілів зазнали Гуляйполе, Левадне, Білогір’я, Чарівне, Гуляйпільське, Малинівка, Червоне, Щербаки, Степногірськ, П’ятихатки та інші прифронтові села. Крім цього зафіксовано 10 ударів з РСЗВ по Новодарівці, 6 авіаційних ударів по П’ятихатках, Оріхову та Малій Токмачці, а також атака БПЛА по Лобковому.

Надійшло 33 повідомлення про руйнування житлових будинків громадян та об’єктів інфраструктури.


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