Обстріл Харкова: внаслідок атаки загинула жінка

Жінка загинула внаслідок удару РФ по Харкову, повідомив попередні дані міський голова Ігор Терехов. За його словами, також відомо про одного пораненого.

За попередніми даними, по місту вдарили керованою авіабомбою, влучивши в зону житлової забудови в Холодногірському районі Харкова. Унаслідок атаки зазнав пошкоджень трамвай, у якому їхали пасажири.

Також зруйновано кілька будинків, під завалами яких шукають людей. Також фіксували загоряння приватного будинку.

UPD 15:30 Під час нещодавнього обстрілу Харкова росіяни вбили 1 людину та травмували ще 2.

Зруйновано 2 приватних будинки, повідомляє керівник МВС Ігор Клименко.

Під обстріл у місті також потрапив трамвай. На щастя, обійшлося без потерпілих.