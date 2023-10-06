Кримінал

Обстріл Харкова: кількість постраждалих зросла до 27

6 Жовтня 2023 11:45
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ракетний удар

Внаслідок ранкового удару росіян по центру Харкова 6 жовтня вже 27 цивільних постраждало, повідомила ОВА.

Окрім 27 постраждалих, ще загинув 10-річний хлопчик, про якого повідомлялося раніше.

Екстрені служби продовжують працювати на місці удару.


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