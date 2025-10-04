Обстановка в районі Ямполя на Лиманському напрямку стабілізована, — Сирський

Головнокомандувач Збройних сил України сьогодні, 4 жовтня, відпрацював в органах військового управління та військових частинах, які діють на Добропільському, Сіверському та Лиманському напрямках.

Про це Олександр Сирський повідомив у Telegram.

За словами головкома, обстановка в районі населеного пункту Ямпіль стабілізована. Підрозділи Сил спеціальних операцій, частин Сухопутних військ Збройних Сил України та Національної гвардії України проводять у селищі ударно-пошукові дії для виявлення і знищення залишків диверсійних груп противника.

Реклама

Реклама

На Добропільського напрямку ЗСУ підвищують ефективність ураження місць накопичення росіян та знищують логістику противника.

“Загальні втрати загарбників за добу тут становлять 47 осіб, із них безповоротні – 32. Від початку контрнаступальної операції на напрямку Добропілля росіяни втратили близько 3520 осіб, із них знищено – 1988. Також уражено або знищено 991 одиницю ворожого озброєння та військової техніки”, – розповів Сирський.

Разом із командирами на місцях голова Генштабу головком проаналізував деталі оперативної ситуації та пропозиції щодо підвищення ефективності бойової роботи з’єднань, частин і підрозділів.