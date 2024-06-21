Кримінал

Обов’язки заступника генпрокурора Вербицького поклали на інших заступників
21 Червня 2024 17:26
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корупція, прокуратура
Заступник генпрокурора Дмитро Вербицький / Фото: Офіс генпрокурора

Генпрокурор Андрій Костін поклав виконання обовʼязків свого заступника Дмитра Вербицького на інших заступників.

Про це повідомляє пресслужба ОГПУ.

“Наказом Генерального прокурора “Про тимчасове покладення обовʼязків заступника Генерального прокурора” від 21.06.2024 обов’язки Дмитра Вербицького покладено на інших заступників”, — йдеться у повідомленні.

У травні журналісти “Схем” виявили маєток і Porsche в дівчини Вербицького, на що в неї не було зароблених грошей, а сам посадовець живе у будинку за пів мільйона доларів, який придбав в 6 разів дешевше.

Після цього Генеральний прокурор Костін повідомив про службове розслідування щодо свого заступника Дмитра Вербицького. Його також перевірять НАЗК та НАБУ.


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