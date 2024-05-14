Оборонні рубежі: Синєгубов розповів, хто відповідав за будівництво

10 травня війська РФ з Бєлгородської області почали наступати за двома напрямками на Харківщину. Українські війська відступили вглиб території на декілька кілометрів. Росіянам вдалося окупувати за кілька днів десяток прикордонних сіл.

Як повідомив в інтерв’ю ВВС голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, обласна військова адміністрація була відповідальною за третю та частково другу лінію оборони.

“Щодо фортифікацій, то існує кілька ліній оборони. Вони діляться між собою по наближеності до держкордону, або до лінії зіткнення. Ми будували третю лінію оборони, подекуди – другу. Все залежить від кілометражу до лінії зіткнення чи кордону. Перша лінія й основна частина другої – це безпосередньо відповідальність Збройних сил і тих військових частин, які заходять на ці позиції”, – сказав він.

Синєгубов пояснив, що на першій лінії було неможливо проводити роботи, використовуючи бетонні конструкції та велику будівельну техніку. Адже навіть під час зведення другої-третьої лінії, яка віддалена від лінії кордону чи фронту, на 10-15-20 і навіть 30 км, ворог бив і знищував техніку.

“У нас понад 30 одиниць техніки – цивільної будівельної – знищено, 4 людини загинули, більш ніж 15 – поранені. Це ті наші цивільні підрядники, харків’яни, які виконували роботи на відповідних напрямках. Тому наголошу, що адміністрація відповідає за свій обсяг робіт, а військові мають публічно комунікувати про їхні виконані завдання на першій і другій лінії оборони”, – додав він.

Щодо часових рамок, то Синєгубов розповів, що частина робіт зі спорудження фортифікацій мала завершитися до 30 квітня, частина – до 1 червня. Проте терміни є доволі умовними.

“Бо в нас є позиції, де ми не можемо будувати і переносимо терміни, бо там постійні обстріли. Тому ми свої плани корегуємо. Там, де в нас немає обстрілів і проведено розмінування, то там завдання з фортифікацій, які перед нами були поставлені, вже завершені і виконані повністю”, – пояснив він.

Очільник Харківської ОВА наголосив, що влада виконує будівництво “під запити Міноборони”.

“Ми – лише виконавці і замовники робіт. План-схеми, місце розташування, що саме має бути, який бетон, які конструкції – все це розробляло в проєкті Міністерство оборони. І ми це все зводили, звичайно, під наглядом військових інженерів”, – сказав він.

Щодо запитання про те, чи була цивільна влада, зокрема ОВА, долучена до перевірок першої та другої ліній оборони, чи їх контролювали самі військові, Синєгубов сказав: “Це не наша функція”.