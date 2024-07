Обама публічно підтримав кандидатуру Гарріс на пост президента США

Колишній президент США Барак Обама публічно підтримав кандидатуру віцепрезидентки США Камали Гарріс на пост президента.

Про це він написав у соцмережі Х.

На початку тижня він провів телефонну розмову з Гарріс, під час якої разом зі своєю дружиною Мішель висловив підтримку.

“Ми сказали їй, що думаємо, що вона буде фантастичною президенткою Сполучених Штатів, і що вона має нашу повну підтримку. У цей критичний момент для нашої країни ми зробимо все можливе, щоб вона перемогла в листопаді”, – написав Обама.

Earlier this week, Michelle and I called our friend @KamalaHarris. We told her we think she’ll make a fantastic President of the United States, and that she has our full support. At this critical moment for our country, we’re going to do everything we can to make sure she wins in… pic.twitter.com/0UIS0doIbA