NZZ: Чи зможуть українці зупинити вогневу міць Росії – залежить від них

Москва наступає – насамперед там, де захисникам доводиться будувати нові укріплення після невдач. Київ має план ліній оборони. Але армія страждає від старих проблем, пише швейцарська Neue Zürcher Zeitung.

Коли російська військова машина обрушує на українців тонни бомб, ракет та артилерійських снарядів, оборона є відносною. Для захисників відступ часто був єдиним виходом в останні тижні, особливо на Донбасі. Київ чекає на нові поставки американської зброї і окопується – з суперечливою метою не втратити занадто багато території і не втратити занадто багато життів.

Чи вдасться стабілізувати фронт, залежить не лише від достатньої кількості боєприпасів і солдатів. Українці також не встигають будувати нові оборонні позиції, коли справа доходить до будівництва. Вони довгий час нехтували цим, бо мали інші пріоритети. І тому, що минулого року вони сподівалися прорвати російські лінії своїм контрнаступом. Здавалося, що армія, яка наступає, не потребує оборони. Це була помилка, за яку країна зараз дорого платить.

Український уряд відреагував лише в листопаді минулого року. Він прийняв центральний план “стратегічної оборони”. Київ заклав у бюджет суму, еквівалентну 880 мільйонам франків (приблизно €819 млн.), на будівництво об’єктів довжиною понад 2 000 кілометрів. Президент Зеленський оголосив про створення трьох шахових ліній на найважливіших ділянках фронту з окопами, “зубами дракона” проти танків, мінними полями і бункерами для солдатів.

Українці орієнтувалися на російську оборону так званої “лінії Суровікіна” на окупованому півдні. Обидві армії зрештою покладалися на радянську доктрину “глибинної оборони”: передбачалося, що ворог буде наступати на кілька ліній, розташованих на відстані понад десяток кілометрів одна за одною, і таким чином виснажуватиме свої сили. В результаті росіяни в основному відбили контрнаступ, а українцям вдалося лише досягти невеликих територіальних здобутків на окремих ділянках.

Щоб не втратити ці звільнені території знову, українці будують нову оборону в Херсонській і Запорізькій областях, але вони також вважають вразливим кордон з Росією на північному сході, в Сумах і в Харківській області. Україна відвоювала частину цього регіону у 2022 році і тепер побоюється, що ворог планує новий масштабний наступ на столицю. Крім того, є ще Донбас, за який точаться гострі суперечки.

Спостерігачі сходяться на думці, що там досі немає жодних ознак єдиного фронту. Колишній кордон з окупованим Росією Донбасом, який існує з часів великих боїв 2014/15 років, був сильно укріплений українцями до 2022 року. Укріплені міста, такі як Краматорськ та Авдіївка, протягом десяти років були розташовані близько до лінії фронту. Українці забезпечили їх складною мережею бункерів, тунелів і траншей, часто з бетону та сталі.

Однак, оскільки Авдіївка, важливий бастіон лінії оборони, впала в лютому, українці зараз змушені гарячково рити нові лінії оборони на захід від неї. Минулого тижня впало Очеретине, місто, яке мало б значно сповільнити російський наступ.

Через нього проходила важлива лінія оборони, яка була підготовлена ще до падіння Авдіївки. Однак по-справжньому вона була розширена лише в останні кілька тижнів, під час поспішного відступу. На супутниковому знімку, зробленому наприкінці квітня, видно численні окопи та протитанкові загородження, яких у лютому ще не було. Однак позиції, які здебільшого були дерев’яними, пропонували надто слабкий захист від ворожих повітряних бомбардувань. Крім того, росіяни скористалися затримкою з ротацією українських підрозділів на фронті у квітні, щоб прорватися.

Такі недоліки частково пояснюються нестачею боєприпасів та особового складу. Але вони також мають структурні причини. На відміну від росіян, у захисників немає великих саперних підрозділів. Вони були розформовані після розпаду Радянського Союзу, оскільки продаж їхнього обладнання приносив дохід збанкрутілій державі. У 2005 році таких полків залишилося лише чотири. З того часу вони були відновлені. Однак лише нещодавно їм почали надавати більший пріоритет.

Як наслідок, солдати змушені самі дбати про будівництво фортеці. Першу лінію копають бригади, відповідальні за кожну ділянку, другу – сапери. Однак останні скаржаться на відсутність координації та планування. Оскільки кожен підрозділ дбає насамперед про себе, оборонні споруди не є достатньо глибокими та взаємопов’язаними.

Згідно з технічним завданням з Києва, будівництво третьої лінії буде управлятися централізовано. З цією метою державне агентство з розвитку інфраструктури співпрацюватиме з приватними підрядниками, які отримуватимуть компенсацію за свою роботу і використання своєї техніки. Знайти компанії для цього небезпечного завдання складно. Минулого місяця в Харківській області було вбито 4 робітників і знищено 10 машин.

Але небажання поширюється навіть на міста, віддалені від лінії фронту. Наприклад, у Покровську 2023 влада не могла знайти компанію, яка б відремонтувала важливий міст, протягом кількох місяців. Вони боялися, що їхні екскаватори можуть стати мішенню російських обстрілів, хоча місто на той час було поза зоною досяжності артилерії.

На думку військових експертів, Покровськ може стати зоною бойових дій в осяжному майбутньому після останніх російських просувань. Тоді на населення чекає жорстока доля, подібна до долі Часів Яру, ще одного стратегічно важливого невеликого міста, яке росіяни вже зрівняли з землею. Це означає смерть, руйнування і переміщення.

Однак, з суто військової точки зору, українці не мають іншого вибору, окрім як захищатися в містах від переважаючого супротивника. Це правда, що на деяких ділянках фронту є природні перешкоди, такі як болота і річки, які полегшують їхнє становище. Але у відкритому полі вони можуть протистояти вогневій потужності ворога лише з величезними втратами.

Однак можливості оборони міста також залежать від його підготовки. Наприклад, позиції навколо Часів Яру були недостатньо підготовлені, що дозволило росіянам просунутися до околиць міста. Поки що на їхньому шляху стоїть лише високе розташування міста та канал.

У Покровську захисники вжили кращих заходів обережності і за останні півтора року побудували два кільця навколо міста. Внутрішнє кільце добре видно на супутникових знімках. Також помітні численні нові окопи на півночі та заході міста і на перехрестях.

Умови для оборони кращі завдяки промисловій базі. У Покровську знаходиться найважливіша українська шахта з видобутку коксівного вугілля. Її власник, компанія “Метінвест”, також виробляє сталь. Компанія бере участь у будівництві оборонних об’єктів з самого початку війни. Бетон, сталь і техніка є в наявності.

Однак такі об’єкти є не на кожній ділянці 1000-кілометрового фронту, і вони не можуть замінити системно побудовані оборонні споруди. Наприкінці березня голова Харківської області не зміг сказати, коли вони можуть бути завершені. Українці сподіваються, що вони будуть достатньо міцними у вирішальних точках для наступного російського наступу.