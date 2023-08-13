Економіка

NYT: ЗСУ купують зброю через Пашинського за завищеними цінами

13 Серпня 2023 14:06
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пашинський, зброя

Компанія, пов’язана з екс-депутатом Ради Сергієм Пашинським, з початку війни в сотні разів збільшила продаж зброї українським військовим. Про це повідомляє газета The New York Times із посиланням на своє розслідування.

В Україні Пашинський до початку військових дій підозрювався у причетності до корупційних схем в оборонному секторі. Президент Володимир Зеленський називав його злочинцем.

«Вийдіть на вулиці і запитайте, чи є Пашинський злочинцем, — сказав пан Зеленський на національному телебаченні у 2019 році. — Я вам гарантую, що зі 100 людей 100 скажуть, що він злочинець».

Однак, за даними NYT, пов’язана з Пашинським компанія “Українська бронетехніка”, за підсумками 2022 року збільшила продаж зброї ЗСУ з 2,8 млн доларів до більш ніж 350 млн. Вона перепродає гранати, артилерійські снаряди та ракети через трансєвропейську мережу посередників.

“З кожною угодою ціни зростають… доти, доки кінцевий покупець, українські військові, не заплатять найбільше”, – пише видання.

Більшість грошей на зброю надходить із європейської допомоги. Європейські та американські чиновники приватно кажуть, що особи типу Пашинського є однією з причин, через яку американський та британський уряди купують боєприпаси для України, а не просто передають гроші, зазначає видання.


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