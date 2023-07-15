Політика

NYT: За два тижня Україна втратила п’яту частину озброєнь

15 Липня 2023 14:38
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контрнаступ

За перші два тижні контрнаступу України пошкоджено чи знищено до 20% озброєнь, пише The New York Times. До цього числа входять західні танки та бронетранспортери.

У наступні тижні рівень втрат знизився приблизно до 10%. Це дозволило зберегти більшу кількість військ та машин.

Деяке покращення відбулося, бо Україна змінила тактику, пише видання. Вона зосередилася на вимотуванні російських військ артилерією та ракетами далекого радіусу дії.

Втрати скоротилися ще й тому, що контрнаступ сповільнився, а подекуди навіть зупинився. Українці поки що зайняли лише 8 з 90 кілометрів, які вони сподіваються подолати, щоб вийти до моря на півдні та розділити російські війська на дві частини.

Проблеми стають очевидними на полях на півдні України, де ведеться основна частина контрнаступу. Там бойові машини Bradley щодня натикаються на протитанкові міни.

Військові експерти давно говорили про те, що перші 25 кілометрів контрнаступу будуть найважчими. Згідно з документами, що втекли раніше, 47-а механізована бригада ЗСУ мала отримати 99 БМП Bradley. Проект Oryx підрахував, що 28 таких машин уже загублено. Таким чином, ЗСУ втратили майже третину від отриманих Bradley.


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