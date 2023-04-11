Економіка

NYT: Європа пообіцяла Україні мільйон снарядів на рік. Це реально?

11 Квітня 2023 11:50
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зброя

Європейські країни насилу виробляють достатню кількість артилерійських снарядів, щоб підтримати Україну в її боротьбі з Росією, пише The New York Times.

Після закінчення холодної війни Європа скоротила військові витрати на користь значних видатків на соціальне забезпечення. В результаті 11 заводів, які виробляють 155-міліметрові артилерійські снаряди, не можуть задовольнити потреби України в 250 тисяч снарядів щомісяця.

Норвезька компанія Nammo, один з найбільших виробників цих снарядів на континенті, працює над відновленням довоєнного рівня виробництва, щоб до 2028 виробляти до 200 000 снарядів на рік.

Nammo відчуває труднощі з придбанням обладнання та наймом робітників через небажання багатьох країн брати на себе зобов’язання щодо значного збільшення військових витрат. Для того, щоб виконати замовлення Норвегії на 35 000 снарядів, компанії Nammo потрібно не менше трьох років. Крім того, новий, більший завод із виробництва снарядів почне працювати лише до кінця 2024 року, і необхідно буде найняти інженерно-технічних працівників.

Європа планує задовольнити нагальні потреби України в снарядах із запасів усередині країни та за кордоном, збільшивши при цьому темпи виробництва, якщо війна затягнеться на роки.


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