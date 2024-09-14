NYT: Венс описує план припинення війни в Україні, який дуже схожий на план Путіна

Критики Джея Ді Венса відразу ж заявили, що він описав перемогу Росії, а його прихильники, що він запропонував єдиний реалістичний шлях до миру, пише The New York Times.

У програмі «Шоу Шона Раяна», Венса, кандидата у віцепрезиденти від Республіканської партії, запитали про плани Дональда Трампа щодо припинення конфлікту в Україні. Він сказав, що Трамп сяде за стіл переговорів із росіянами, українцями та європейцями і скаже: «Вам, хлопці, потрібно зрозуміти, який вигляд має мирне врегулювання».

Далі він повідомив, що, на його думку, включатиме в себе угода – росіяни залишать за собою зайняті землі, а вздовж нинішніх ліній фронту буде створено демілітаризовану зону. Причому українська сторона буде сильно укріплена, щоб запобігти новому російському наступу.

У той час як інша частина України залишиться незалежною суверенною державою, сказав Джей Ді Венс, Росія отримає від України «гарантію нейтралітету». «Вона не вступає в НАТО, не приєднується до деяких із цих союзницьких інституцій… Думаю, що в кінцевому підсумку саме так це і виглядає», – сказав кандидат у віцепрезиденти.

Колишній високопоставлений співробітник Держдепартаменту Вікторія Нуланд, яка допомагала формувати політику адміністрації Байдена щодо України, сказала, що план Венса дуже схожий на те, що Путін неодноразово пропонував як умови миру. «По суті, це та сама пропозиція, яку було висунуто в лютому… це великий подарунок для нього», – сказала вона.

Нуланд задалася питанням, хто буде забезпечувати безпеку в демілітаризованій зоні, враховуючи, що особливого бажання вводити великі міжнародні миротворчі сили немає. За її словами, за відсутності цих або інших надійних гарантій безпеки Путін просто почекає час, а потім відновить конфлікт.

«Путін просто почекає, відпочине, переозброїться і прийде за рештою», – сказала Вікторія Нуланд.

Ще одна проблема з концепцією Джея Ді Венса – вона ігнорує волю українців, які наполягають, що хочуть продовжувати боротьбу за повернення втрачених територій, каже старший науковий співробітник Гудзонівського інституту Люк Коффі.

«Не думаю, що він запропонував реалістичну пропозицію про мир… Він запропонував план перемоги Росії», – сказав Коффі.

План Венса стурбував українців. Голова комітету у закордонних справах українського парламенту Олександр Мережко назвав цю пропозицію «передвиборчою риторикою, яка навряд чи витримає випробування політичною реальністю». За його словами, в описі Венсом мирного плану Трампа «явно відсутнє» «питання надійних гарантій безпеки для України».

Однак Елбрідж Колбі, який був співробітником Пентагону під час адміністрації Трампа, сказав, що план Венса заснований на реалістичній оцінці поточного стану конфлікту.

За словами Колбі, Росія продовжує досягати значних успіхів на сході України і контратакує в Курській області. Війни зазвичай закінчуються приблизно на лінії зіткнення двох протиборчих армій. І він сказав, що немає жодних правдоподібних підстав вважати, що Україна візьме гору.

Колбі сказав, що заява Венса про недопущення членства України в НАТО була правильним політичним вибором, і що розширення альянсу далі на схід не відповідає інтересам безпеки Америки. «Сенатор Венс проявляє реалізм і відкрито викладає реалістичну основу для припинення конфлікту, тоді як інші люди займаються свого роду безвідповідальними фантазіями», – вважає він.

За словами Коффі, за час свого президентства Трамп показав, що він часто ігнорує поради вищих посадових осіб, і немає жодних гарантій, що план Венса буде ухвалено. Проте, додав він, здається, що думки двох чоловіків збігаються.